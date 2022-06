Toluca quiere romper la Liga MX y Luuk de Jong es su segunda opción

“¿Mi paso por el barça? Creo que ayudé al equipo, pero no lo recordaría por mi rendimiento, si no por el gran trato que me dio el club, y sobre todo la afición en los últimos meses, es un equipo con unos valores muy bonitos”.



-Luuk De Jong para la Cadena SER ❤️💙 pic.twitter.com/r0TM8GiZB9