Toluca fue un gigante en casa y es el primer finalista

Hiram Marín

Toluca está nuevamente en la final de manera más que merecida al derrotar 3-2 (3-3) global a un Monterrey que mostró gallardía y luchó hasta el último minuto.

Hay que mencionar que los Diablos avanzaron sin la participación de su mejor hombre: Alexis Vega, pero también con eso demostraron que son, sin duda, el rival a vencer y firme candidato a repetir el título.

Noche memorable, el Diablo está en la Gran Final 🤩🫵🏻 @RedColaMx pic.twitter.com/U9631UVzMZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Los Diablos salieron con todo desde el inicio en el Estadio Nemesio Díez. Al minuto 43, Paulinho puso el empate parcial, despertando a la afición escarlata. La primera mitad mostró dominio escarlata y buenas llegadas al arco regiomontano.

En la segunda mitad, el momento clave llegó al minuto 51, cuando Helinho definió desde el punto penal para adelantar a los Diablos. Monterrey respondió rápido: al 58’, Sergio Ramos descontó también de penal y volcó la tensión. El partido se tornó dramático con ambos equipos buscando la definición.

Silencio, que la pandilla ya está descansando 🤫 pic.twitter.com/42Mn8heupI — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Finalmente, al minuto 75, Roberto de la Rosa anotó el 3-2, que sería definitivo para el global: 3-3, pero Toluca avanzó a la final gracias a mejor posición en la tabla. La serie tuvo de todo: garra, goles, dramatismo y una Noche de Infierno que terminó con alegría escarlata.

Con este resultado, Toluca asegura su lugar en la Gran Final del Apertura 2025. La afición celebró intensamente el pase y ahora la mirada se centra en el siguiente desafío. Monterrey queda eliminado pese a la entrega de sus jugadores, cerrando una intensa temporada en la que mostró carácter.