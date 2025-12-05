Toluca, comprometido como nunca ante el Monterrey

Enrique Gómez

Ahora que ya es común que un equipo gane dos títulos seguidos en la Liga MX, Toluca espera llegar nuevamente a la final, sin embargo, el que dio un paso hacia adelante con el juego de ida fue Rayados.

Tras perder 1-0 en la ida, por primera vez, el equipo ‘escarlata’ parece realmente comprometido, pues si no gana en casa contra el equipo de Sergio Ramos y compañía, se convertirá en un líder más que se va eliminado sin alcanzar la disputa por el campeonato del futbol mexicano.

Pero hay buenas razones para confiar en Toluca, empezando porque tuvo la mejor ofensiva de la fase regular (43 goles a favor) y enfrenta a una de las seis peores defensas, la cual recibió 29 anotaciones.

Así el frente a frente de ambos equipos de cara a la semifinal de vuelta: