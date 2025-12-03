Alexis Vega se pierde la semifinal y ya hay despidos en Toluca

Redacción FOX Deportes

Primero dijeron que solo estaría fuera por el resto de la fase regular, después, que únicamente se perdería la ida de los cuartos de final contra Juárez y ahora salen con que Alexis Vega causará baja para el partido de ida de semifinales contra Monterrey. Por eso despidió el Toluca a dos kinesiólogos.

Al no ver resultados en el jugador, además de los reportes sobre una supuesta salida nocturna, el equipo mexiquense decidió despedir a dos de los trabajadores que estaban atendiendo la lesión de Vega. Y es que, de acuerdo con el Diario Récord, ni siquiera se le brindó los ejercicios y la rehabilitación correcta al futbolista.

¿Cuándo vuelve Alexis Vega? 👹



Esto me dicen a la interna del @TolucaFC. pic.twitter.com/xT9lYp1sbX — Jorge Carlos Mercader (@JorgeCMercader) December 1, 2025

En plena recuperación por su lesión muscular, se especula que el atacante de 28 años también se lastimó los tendones, por lo que no estará listo para el duelo de esta noche en el Estadio BBVA. Baja inconmensurable para el equipo ‘escarlata’, pues el capitalino es uno de los mejores jugadores del año en la Liga MX, además de ser el capitán del equipo y un futbolista que marca la diferencia en ofensiva.

Vega, quien se desempeña por toda la zona de ataque y llevaba cuatro goles, se lesionó en la antepenúltima fecha del torneo (26 de octubre ante Pachuca) y desde entonces lleva cuatro partidos de baja.