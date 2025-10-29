Alexis Vega se perderá el resto del torneo... ¡Pero solo la fase regular!

Enrique Gómez

La mala es que Alexis Vega se perderá el resto del torneo regular.

La buena es que al evento solo le quedan dos jornasdas, que el Toluca se saltará la fase de play-in, que viene una Fecha FIFA y así, el delantero mexicano estará de regreso para jugar toda la Liguilla y bien descansado.

Toluca reveló la lesión de su jugador estrella, quien estará fuera de circulación por las próximas tres o cuatro semanas, es decir, no jugará el partido contra el Atlas del próximo fin de semana ni tampoco contra el América, en lo que podría ser un duelo final por el liderato del Apertura 2025.

Claro que sería mejor que el jugador estuviera en estos partidos tan importantes para preservar el liderato y obtener la ventaja del desempate en las fases finales, además de cerrar toda la Liguilla en casa, pero al menos el futbolista de 27 años podrá estar recuperado para cuando más importa.

Ni Lionel Messi tiene tantas asistencias como Alexis Vega

Así lo comunicó el actual campeón del futbol mexicano a través de sus redes sociales:

Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas.

Esto quiere decir que Vega se podría reintegrar para el 19 de noviembre (si la lesión solo es de tres semanas) o siete días después si se prolonga lo máximo estimado. Tiempo perfecto para disputar la Liguilla completa con su equipo, pues de acuerdo con el calendario de la Liga MX, los partidos de ida de los cuartos de final inician justamente el 26 de noviembre, pero Toluca podría jugar hasta el jueves 27 y así cerrar la eliminatoria el domingo en casa.

Alexis Vega jugó como titular los últimos 10 partidos del Apertura 2025 y en este periodo anotó sus cuatro goles de la temporada, por lo que, obviamente, el Toluca resentirá la lesión de su capitán y figura.+