Tigres ya sabe cómo encarar la final de vuelta en la vuelta ante Toluca

El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL, recordó este jueves que su equipo sabe jugar como visitante en la Liga MX y saldrá a demostrarlo el domingo ante Toluca en la final del Apertura 2025.

"Hemos tenido experiencias de ganar en canchas rivales; cuento con jugadores que han pasado por eso. El domingo serán 90 minutos en los que tenemos que hacer las cosas mejor que el Toluca, que va a mostrar otra postura", dijo Pizarro en una rueda de prensa.

Los Tigres de Pizarro vencieron al Toluca por 1-0 con un gol del campeón mundial argentino Ángel Correa, lo cual le permitió al equipo salir delante en la final.

"Ahora toca recuperar a los jugadores; tenemos tres días para prepararlos. Hemos sacado ventaja, pero tendremos que hacer un gran partido porque ellos en su campo se sienten fuertes", indicó.

Aunque Tigres muestra ventaja, los pronósticos de la final siguen siendo reservados; los Diablos juegan muy bien en su estadio y poseen el arsenal ofensivo necesario para cumplir la exigencia de ganar el domingo con dos goles para conquistar el título.

Sobre el hecho de dirigir, a los 35 años, su primera final como entrenador, Pizarro minimizó eso y destacó más la actuación de sus jugadores y el comportamiento de la afición.

"Lejos de hablar de mí, prefiero destacar a los jugadores y a nuestra gente, por el apoyo y la conexión. Hemos dado el primer paso de sacar una ventaja, viene 90 minutos difíciles pero confío", indicó.

Correa, quien pasa por un gran momento de forma física, mostró su alegría por haber colaborado con la victoria de su equipo y confío en ganar o empatar el domingo en Toluca.

"Estoy feliz por haber ayudado al equipo. Ahora toca descansar y pensar en el partido del domingo que va a ser complicado. Hay confianza en el trabajo", concluyó.