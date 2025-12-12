¿Tigres ya es favorito sobre Toluca para ganar el campeonato?

Enrique Gómez

Con la victoria en el partido de ida de la final, Tigres se ha posicionado como el nuevo favorito para ser campeón de la Liga MX. Y es que, por más que la desventaja no sea tan imponente para el líder Toluca, el equipo ‘felino’ tiene la mejor defensa del torneo y con un empare le alcanza para coronarse.

Pero, ¿quién tiene mejor plantel y mayor número de victorias en los últimos enfrentamientos directos? Hay mucha paridad en la serie por el título del futbol mexicano y aunque de acuerdo con Transfermarkt, el Toluca tiene un plantel apenas más valioso, sin Alexis Vega claramente se ve disminuido.

Así llegan ambos finalistas al asalto final por el campeonato del Apertura 2025: