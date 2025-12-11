Ni Toluca está muerto, ni Hugo González está condenado

Enrique Gómez

El resultado no es tan malo y Hugo Gonzalez todavía no está condenado, esas fueron las resoluciones que tuvo Antonio Mohamed tras lo que fue la derrota en la ida de la final contra Tigres.

En busca del bicampeonato, el equipo 'escarlata' tropezó en el partido de ida, pero, honestamente, la derrota no es tan grave, pues el club que se ha consolidado como el mejor del 2025 en la Liga MX solo tiene que ganar: por uno para empatar la serie o por dos para remontar.

"Si salimos campeones el error de Hugo quedará archivado y si no, lo recordarán todos. Se queda el error grabado del equipo que pierde. El futbol es así, es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer", comentó el 'Turco', tras el resultado de 1-0 en favor del equipo de casa en el 'Volcán'.

Todo será diferente en el partido de vuelta, pues seguramente el arquero ya no regalará más goles. Además, el equipo escarlata tendrá el estado del campo y el ánimo del público de su lado, atributos que han hecho del 'Infierno' una de las grandes fortalezas de la Liga MX, sobre todo en instancias de Liguillas.

"Es un resultado que no es tan malo. La serie está abierta, todos saben que nuestra fortaleza es la ciudad de Toluca. No está muerto quien pelea y en casa va a ser otro partido, donde nos vamos a acomodar mejor. A nadie le gusta perder, pero esto nos servirá para salir con todo el domingo", dijo el técnico argentino con toda calma.

Mohamed ha ganado cuatro finales de la Liga MX, pero la única que perdió fue justamente ante Tigres y con Hugo González como su portero titular. Ahora, necesita ganar por dos goles en casa para ser campeón sin tener que pasar por el alargue.