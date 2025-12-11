Tigres asfixió al Toluca y está a un paso de ser campeón de la Liga MX

Enrique Gómez

Solo un partido perdió Tigres en el torneo y a menos que sume su segunda derrota de la temporada en el encuentro de vuelta de la final de la Liga MX, el equipo universitario será el nuevo campeón.

Tigres venció 1-0 al Toluca y está más cerca que nunca de conquistar su noveno campeonato.

Es verdad que la diferencia es muy corta y que históricamente, Toluca es temible en casa (más en instancias de Liguilla), pero el equipo ‘felino’ tiene mucho oficio y una gran experiencia en series finales.

Dicen que las defensas ganan campeonatos y que las finales se definen por pequeños errores, sin embargo, no hay manera de empequeñecer la falla que tuvo Hugo González, quien prácticamente le regaló a Tigres el gol que lo tiene a las puertas del título. El cancerbero fue silbado y apretado por la gente (que no olvida su paso por Rayados) hasta que finalmente reventó ante la presión.

El único gol del encuentro fue a los 46 minutos, cuando el arquero controló el balón en los linderos de su área e intentó hacer un despeje (o quizá un pase con mucha fuerza) y dejó el esférico en los pies de Diego Lainez, quien con toda calma sirvió para que Ángel Correa definiera a un costado del portero.

Terminan los primeros 90 minutos de la Gran Final y nos vamos con ventaja a Toluca.@CEMEXMx #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/6hvCuDWkE1 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

“¡Hugo, Hugo!”, vitoreó la afición al arquero del Toluca antes de iniciar el partido, pero, sobre todo, después de que le regalara el gol al conjunto ‘felino’. Y es que, la gente no olvida que este mismo futbolista formó parte del plantel de Rayados en aquella ‘final regia’ del Apertura 2017, por mucho, el trofeo favorito de los ‘fans' de los Tigres de entre los ocho (por ahora) que se contabilizan en su palmarés.

¿Y el resto de los jugadores del Toluca? Los hombres de Antonio Mohamed no arriesgaron de más, ni siquiera estando abajo en el marcador. El ‘Turco’ entendió que no era momento de quemar las naves y sí de aceptar esta desventaja en el marcador apelar a una remontada en casa el domingo.

Tigres perdió su único partido del torneo en agosto frente al América y lo mejor es que ni siquiera tiene que ganar en el infranqueable ‘infierno’ para ser campeón. Con un empate le basta.