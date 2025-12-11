"¡Hugo, Hugo!"; El 'Volcán' agradeció el regalo del portero del Toluca

Enrique Gómez

Los que piensan que “los estadios no juegan” deberían ver lo que provocó el ‘Volcán’ en Hugo González… El portero del Toluca fue ‘acosado’ durante todo el encuentro hasta que, eventualmente, terminó equivocándose de la forma más escandalosa posible a los 46 minutos del partido.

Terrible error el del arquero 'escarlata', quien prácticamente le regaló la jugada del gol a Tigres con un ‘despeje’ que mandó justo a los pies de Diego Lainez, quien se encontraba de frente a la portería y que, con toda calma, cedió el esférico para que Ángel Correa definiera suave frente al cancerbero.

“¡Hugo, Hugo!”, vitoreó la afición al arquero del Toluca antes de iniciar el partido, pero, sobre todo, después de que le regalara el gol al conjunto ‘felino’. La gente no olvida que este mismo futbolista formó parte del plantel de Rayados en aquella ‘final regia’ del Apertura 2017, donde Tigres fue campeón.

Quizá en otra instancia, el arquero hubiera tenido paciencia para despejar el balón o tomar una mejor decisión, pero tal fue la presión del estadio Universitario en esta gran final, que dejó el esférico en la ofensiva rival y propició el gol que, de momento y a falta del juego de vuelta, le está dando el título a Tigres.