Tigres tiene una última oportunidad de dar un golpe en la mesa

EFE

Los Tigres UANL recibirán al líder Toluca, en el que se desempeña el portugués Paulinho, en uno de los partidos más atractivos de la undécima jornada del torneo Apertura 2026.

Con su peor rendimiento en mucho tiempo, los Tigres, entrenados por Víctor Manuel Vucetich, ocupan el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones y, aunque tienen margen para recuperarse, necesitan hacerlo ya, por lo que vencer al mejor equipo del torneo puede ser un golpe anímico.

El uruguayo Rodrigo Aguirre, mundialista este año, regresa al equipo 'felino' después de haber anotado en la goleada 6-1 a India en un amistoso; si está descansado, se unirá al argentino Juan Brunetta como referentes del ataque.

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Toluca suma seis triunfos, dos empates, dos derrotas y 20 puntos para encabezar la clasificación por mejor diferencia de goles que el América. El argentino Antonio Mohamed, entrenador del equipo, confesó hace unas horas que enfrentar a Tigres es algo especial porque se trata de un equipo de alto nivel y vencerlo deja un mejor sabor.

Paulinho, el brasileño Helinho y el mundialista mexicano Alexis Vega serán las bujías de la ofensiva de los 'Diablos', que tratarán de aprovechar la inestabilidad de los regios, con apenas 10 goles anotados.