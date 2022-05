Tigres perdió los colmillos justo antes de la Liguilla

El ataque es el fuerte de Tigres (o lo era), pero en la semifinal de ida ante Atlas se fue en blanco, como igual estuvo a punto de hacerlo en el último partido de la temporada regular.

¿Será verdad que el equipo de Miguel Herrera se está desinflando en el peor momento? El técnico quiere creer que no y lo cierto es que el club norteño sí tuvo al menos dos o tres ocasiones claras de gol frente al marco, pero llama la atención como la máquina de goles simplemente se atascó.

“No tuvimos la suerte de anotar. Tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos. Tenemos que apostar a atacar, la tuvimos y no la metimos y hay que salir a atacar el sábado. Esto no se acaba hasta que se termine el partido Monterrey. Siempre hay una primera vez (para ganarle 3-0 al Atlas)”, fue lo que comentó el ‘Piojo’ en la conferencia de prensa posterior a la derrota por goleada ante los Rojinegros.

El gol del campeón que pone contra las cuerdas a Tigres

Pero ¿podrá ganar por semejante margen? La cuota de 30 goles que hizo el club norteño durante el Clausura 2022 lo respalda, pero no está en su mejor momento.

Últimos seis partidos de Tigres:

· Derrota 2-0 en Necaxa

· Derrota 2-0 ante América

· Empate 1-1 en Atlas

· Victoria 1-0 en Cruz Azul (cuartos de final)

· Derrota 1-0 ante Cruz Azul (cuartos de final)

· Derrota 3-0 en Atlas (semifinal)

Si no fuera por ese penal en el partido ante Atlas por la Jornada 17, el equipo hubiera hilado tres derrotas consecutivas por blanqueada. Sorprende mucho cómo decayó un club que, pese a todo, terminó el Clausura 2022 como la mejor ofensiva de todas.

Tigres debe ganarle por tres goles a los ‘Zorros’ para revertir la serie y clasificar a la final, pero en los últimos seis partidos solo le ha alcanzado para meter dos.