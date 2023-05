Tigres aún tiene fe en Diego Lainez ¡Lo van a comprar!

Aunque su llegada a la Liga MX ha sido un fracaso, en Tigres no pierden la fe con Diego Lainez, tanto así que el equipo ya piensa en hacer válida la opción de compra y así quedarse al mexicano definitivamente.

El equipo ‘felino’ arregló con Betis un préstamo por un año con opción a compra y aunque el jugador de 22 años solo disputó cuatro partidos como titular, el proyecto de rejuvenecer la plantilla y de construir a los próximos Tigres se mantiene, por lo que Robert Dante Siboldi buscará darle más oportunidades al futbolista en el próximo torneo y cuando llegue diciembre hacerle una oferta formal al club español, esto según el periodista Rubén Rodríguez.

El equipo no puede prestar al jugador para el próximo torneo, pero tampoco es algo que busquen, pues la idea es consolidarlo y que alcance el nivel con el que tanto soñó el Betis cuando lo fichó el 2019 y completar la misión que no pudo el Braga: afianzar al futbolista mexicano.

Cabe recordar que en 2022 Lainez llegó al equipo portugués, pero como tampoco tuvo oportunidades de juego e incluso ya ni lo convocaban, el club decidió disolver el acuerdo que era por un año, así el jugador pudo arreglar un jugoso contrato con Tigres, algo que ha estado muy lejos de desquitar, pues no tuvo goles ni asistencias por más que tuvo la oportunidad de disputar 12 partidos en la Liga MX.

Se pensaba que el canterano del América sería el fichaje bomba en el futbol mexicano, pero lo cierto es que, como sucedió en ligas de mayor nivel, el jugador no pesó en la cancha. Aun así, en Tigres no se rendirán con él, pues tres meses no es tiempo suficiente para definir si un jugador funcionó o no.

¿Despertará Lainez en la Liguilla por el título o en las fases finales de la Liga de Campeones de CONCACAF? Tigres está vivo en ambos frentes y necesita echar mano del amplio plantel que ha armado.