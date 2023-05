Estos son los horarios de la reclasificación en la Liga MX

La Liga MX ha anunciado los horarios para los cuatro partidos de reclasificación de los que saldrán los otros clubes que avanzarán a los cuartos de final.

Hasta el momento, Monterrey, América, Chivas y Toluca esperan a sus rivales en la siguiente ronda, los cuales saldrán de los enfrentamientos entre Pachuca vs. Santos, León vs. San Luis, Tigres vs. Puebla y Cruz Azul vs. Atlas.

La Federación Mexicana de Futbol ha determinado que los juegos de reclasificación se jueguen de la siguiente manera:

Cruz Azul vs. Atlas. Sábado 6 de mayo 17:00 horas Estadio Azteca.

Pachuca vs. Santos. Sábado 6 de mayo 19:00 horas Estadio Hidalgo

León vs. San Luis. Domingo 7 de mayo 19:06 horas Estadio León

Tigres vs. Puebla. Domingo 6 de mayo 21:10 horas Estadio Universitario