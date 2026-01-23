Terminó la 'novela', Mateusz Bogusz jugará en Houston Dynamo

Redacción FOX Deportes

El polaco Mateusz Bogusz ha llegado a un acuerdo para salir de Cruz Azul y unirse al Houston Dynamo de la MLS, después de varias semanas de negociaciones y especulación alrededor del polaco.

La salida de Bogusz libera una plaza de extranjero no formado en México para Cruz Azul, un recurso importante en la Liga MX para registrar nuevos futbolistas sin desplazar a canteranos. Esta apertura de cupo era un tema clave para la directiva y el cuerpo técnico de La Máquina de cara al Clausura 2026.

En Houston, Bogusz se encontrará con el mexicano Héctor Herrera, quien también se unió al Dynamo y aporta liderazgo y experiencia en el mediocampo, lo que le da al equipo de Texas una base competitiva más sólida para la próxima temporada. El polaco llega con expectativas de aportar creatividad y dinamismo ofensivo.

Cruz Azul, por su parte, ya busca refuerzos tras la confirmación de la transferencia de Bogusz, con la intención de fortalecer la plantilla tras la transferencia fallida de Miguel Borja, cuya llegada se complicó debido a la falta de cupo de extranjero. La dirigencia cementera analiza opciones para cubrir las ausencias en la plantilla.