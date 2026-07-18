Terminó la espera: Orbelín Pineda regresa a México con el Monterrey

Redacción FOX Deportes

Monterrey oficializó la contratación de Orbelín Pineda para el torneo Apertura 2026. El volante de 30 años concluye así su etapa en Europa para vestirse con la playera albiazul. La incorporación del seleccionado se da tras una compra definitiva procedente del AEK de Atenas.

Con este fichaje, el mediocampista vivirá un esperado reencuentro deportivo con el estratega Matías Almeyda. Ambos personajes coincidieron con un éxito notable en Chivas y recientemente en la liga de Grecia. La presencia del técnico argentino en el banquillo fue clave para sellar el regreso del jugador.

Rayados ya tiene acuerdo con Orbelín Pineda, pero falta el AEK El mexicano está muy cerca de regresar a la Liga MX y con Matías Almeyda

Respecto a las condiciones de su llegada, la directiva regiomontana adquirió la totalidad de su carta en el mercado. El futbolista mexicano firmará un contrato de largo plazo que lo ligará a la institución por tres temporadas. La prensa reportó que la cifra final del traspaso rondó los 9 millones de dólares.

Se espera que Pineda reporte en la Sultana del Norte para realizar los exámenes médicos correspondientes. De inmediato se integrará al plantel para entrenar bajo las órdenes de su viejo conocido en el banquillo. Rayados cierra así una de las contrataciones más mediáticas y esperadas de la Liga MX.