Tan seguro está Chivas, que le coquetea públicamente a Orbelín Pineda

Después de la publicación del 'Rebaño', no hay duda que el jugador volverá de Europa

El sueño europeo acabó demasiado pronto para Orbelín Pineda… al menos eso parece después del coqueteo público que está haciendo Chivas.

Volver al futbol mexicano no era la prioridad del mediocampista, pero parece que finalmente se dejó convencer por el ‘Rebaño’ para regresar en calidad de préstamo, retomar ritmo hacia la Copa del Mundo y no permanecer en un equipo donde claramente no está considerado.

Pineda, quien dejó Cruz Azul a finales del año pasado para llegar libre al Celta de Vigo, solo vio 93 minutos en 7 partidos de Liga, por lo que el futbolista debía buscar un nuevo equipo, pero, aunque su intención era mantenerse en Europa, así fuera con el AEK Atenas de Grecia, parece que deberá volver al futbol mexicano y así reducir el riesgo de quedarse otro semestre sin jugar.

Oye, @orbelin90 👀



Tú, yo, festejando goles con la del Rebaño. No sé, piénsalo 😏 pic.twitter.com/4NF2ODQQne — CHIVAS (@Chivas) June 22, 2022

Claro que el traspaso aún no es oficial, pero lo que publicó Chivas en sus redes sociales no deja lugar a dudas, pues mencionan directamente al jugador de 26 años y le proponen volver a usar la camiseta rojiblanca, con la cual anotó 14 goles de 2016 a 2018.

Ya había acuerdo total entre el Guadalajara y el Celta de Vigo, tan solo faltaba que el futbolista aceptara la alternativa de suspender su sueño europeo y al parecer, así lo hizo.