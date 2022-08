¡Sueño cumplido! Para Jorge Sánchez, "ir al Ajax es una oportunidad única"

Se concretó: Jorge Sánchez ya va rumbo a Países Bajos y América ha hecho oficial el traspaso.

El ahora jugador del Ajax atendió a los medios antes de su partida a Europa, donde se mostró emocionado por este nuevo paso en su carrera.

“Ir a Ajax es una oportunidad única y de oro que no se da siempre, es un equipo que venía siguiéndome desde hace dos años. No me lo esperaba y la verdad que me siento muy honrado y ahora me toca ir a entregarme al máximo, llegar a tope al Mundial y ganarme un lugar”, aseguró el defensa de 25 años.

Sánchez aseguró que se va “tranquilo” del América porque durante su etapa el equipo conquistó el título del Apertura 2018, justamente teniendo como compañero a Edson Álvarez, con quien se reunirá en Ajax, en lo que será la tercera temporada del ‘Machín’ en el equipo de Ámsterdam.

“Edson ya me está esperando con los brazos bien abiertos, esperemos que podamos hacer historia juntos y seguir pasándola bien, porque en América tuvimos muchos momentos de alegría”, comentó el canterano de Santos. “En todos los aspectos él es importante, en el idioma en el cambio drástico de un país a otro, creo que tener a una persona que te está ayudando, que te guie nos ayuda a salir adelante”.

Sánchez llegó a las Águilas en el Apertura 2018 y fue campeón en su primer torneo. Desde su llegada se posicionó como titular absoluto. En este certamen fue inicialista en tres de los cinco juegos en los que estuvo disponible y al menos pudo ‘despedirse’ con la victoria del 14 de julio ante Toluca.

El traspaso de Jorge se consumó rápidamente y por su buen ritmo de competencia, se espera que su adaptación en Ajax no demore y pueda presentarse pronto en la Eredivisie, la cual ya comenzó.