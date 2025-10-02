Siguen las péridas para Pumas; Guillermo Martínez, fuera todo el torneo

Enrique Gómez

A la lista de pérdidas de Pumas tras el Clásico Capitalino contra el América, habrá que agregar a Guillermo Martínez. Universidad se quedará sin su delantero predilecto por el resto del torneo.

El ‘Memote’ se fracturó el pie (el quinto metatarsiano, para ser exactos) y se espera que esté de baja por lo que resta del Apertura 2025. Muy mala noticia y en el peor momento posible, pues el equipo auriazul arrastra una losa de dos derrotas consecutivas y sus siguientes partidos son ante Chivas y Monterrey.

Martínez no ha tenido su mejor torneo en este Apertura 2025, sin embargo, es el referente en ataque del conjunto universitario, que ahora deberá echar mano de José Juan Macías o Alan Medina, atacantes traídos como refuerzos para este torneo, pese a su discreta participación en los últimos meses.

Pumas perdió el clásico, el estilo y a su entrenador para los próximos partidos Por su actitud "ofensiva, insultante o humillante", Efraín Juárez ha sido suspendido

Martínez, jugador de 30 años, lleva cuatro goles en el actual torneo y con eso le alcanza para ser el mejor anotador de la plantilla, sin embargo, el club universitario deberá arreglárselas sin él, pues marcha en 10° lugar de la tabla (última casilla que ofrece un rescate hacia la postemporada) y aún faltan seis jornadas para que finalice la temporada regular y se cierre la clasificación a la Liguilla por el título.

Oportunidad de oro para Macías (dos goles y dos asistencias en un torneo donde se llegó a pensar que estaría retirado por tanta lesión), quien de pronto será ‘ascendido’ en el departamento de atacantes.

El fin de semana, Pumas perdió el clásico, el estilo, a su entrenador Efraín Juárez (suspendido por dos partidos) y a Guillermo Martínez. Todo antes del duelo ante unas inspiradas Chivas del Guadalajara.