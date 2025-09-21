José Juan Macías terminó con 3 años de sequía, pero Pumas se quedó corto

Enrique Gómez

Por primera vez en tres años, José Juan Macías anotó un gol en jugada, o sea, no desde el punto penal.

Gran anécdota para un jugador que seriamente analizó su retiro hace unos meses, pero, para desgracia de Pumas, ese gol tardío no sirvió para vencer a Tigres por segunda vez en lo que va de la década.

Empate 1-1 entre Universidad Nacional y la ‘U de Nuevo León’, donde ambos clubes fallaron un penal.

Aunque, siendo honestos, si hubo un equipo que se quedó con sensación de derrota, ese fue el conjunto capitalino, pues además de irse adelante y estar en casa, falló ocasiones muy claras de gol:

· Penal que Aaron Ramsey envió a un lado de la portería

· Tiro a marco abierto que Fernando Gorriarán salvó en línea de gol

· Disparo en el área chica al que Pedro Vite no pudo dar dirección

Aaron Ramsey falla penal y desquita con Nahuel Guzmán

Pero al menos cayó el gol de José Juan Macías, tras una diagonal del ‘Coco’ Carrasquilla, una gran pantalla en el área, el cambio de perfil del delantero en en la recepción y un gran gol desde los linderos del área que pasó ‘quemando’ el césped, imposible para Nahuel Guzmán.

En este 2025, ‘JJ’ anotó un gol de penal con Santos en el Clausura 2025 y uno más con el equipo universitario en este mismo certamen, sin embargo, la última vez que atestó un gol en jugada normal fue en el empate 1-1 contra el Atlas (15 de mayo de 2022), donde Chivas fue eliminado.

El empate de Tigres llegó en tiempo de compensación (90’+2), luego de que Keylor Navas tapara el penal de Nicolás Ibáñez y que el rebote fuera cazado por un indomable Ángel Correa cerca del poste.

Pumas lleva siete puntos en los últimos tres partidos y sigue afianzándose en zona de clasificación con 13 unidades, tres menos de las que tiene Tigres, actual sexto lugar en la tabla del Apertura 2025.