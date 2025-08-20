No era broma: Pumas acaba de hacer oficial a José Juan Macías

Enrique Gómez

Cuando salió el primer reporte de que José Juan Macías iría a Pumas, los aficionados genuinamente pensaron que se trataba de una broma, pues se decía que el jugador estaba pensando en el retiro.

Pero resulta que la carrera de ‘JJ’ está más viva que nunca, pues acaba de fichar por un equipo ‘grande’ de la Liga MX, a pesar de que en Santos Laguna contabilizó más lesiones que partidos jugados.

El equipo lagunero fue muy valiente al abrirle las puertas a un jugador tan ‘frágil’ físicamente y ahora es Universidad quien se lleva el ‘reconocimiento’ por brindarle la confianza a un joven mexicano que ha sido duramente azotado por las lesiones. Su esperanza es la misma que tuvo el conjunto de Torreón en junio de 2024: que su cuota de problemas haya terminado y que alcance el nivel que tuvo en León.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

“Un delantero técnico y de gran calidad”, así presentó Pumas al atacante tapatío de 25 años, quien jugará en su cuarto club del futbol mexicano, después de su paso por León (donde hizo 19 goles siendo un sub-20), Chivas (27 anotaciones en sus diferentes etapas de 2017 a 2023) y Santos, donde solamente hizo un gol en cinco partidos (3 en Liga MX); etapa donde contabilizó al menos cuatro lesiones.

Lo curioso es que Pumas cuenta en su plantel con Aaron Ramsey, delantero que ni siquiera ha podido debutar por lesiones pese que hace meses llegó a México y ahora tiene a Macías, quien desde su salida al Getafe de España (donde solo estuvo seis meses) tiene una increíble disposición para lesionarse.

Pumas juega ante Pumas el 24 de agosto por la Jornada 6 de la Liga MX, pero, ¿cuándo debutará Macías?