Pumas se prepara para el debut de Aaron Ramsey

Héctor Cantú

La cuenta regresiva para Aaron Ramsey ha comenzado de cara al siguiente duelo de los Pumas, donde podría ver sus primeros minutos como jugador universitario.

Luego del empate a un gol obtenido en calidad de visitante en la última jornada, el equipo universitario necesita echar mano de sus nuevos refuerzos y por ello estaría considerando darle actividad al británico.

Con Ángel Correa y Aaron Ramsey, la Liga MX sigue en su 'prime'

Ramsey, quien llegó como una de las grandes ‘bombas’ del mercado de verano no ha debutado aún debido a que no había superado una lesión que arrastraba desde semanas atrás.

El cuerpo médico del club habría dado su visto bueno para que Ramsey vea sus primeros minutos. No está para jugar el partido completo y tampoco para ser titular, por lo que ante Puebla iniciaría en la banca y podría entrar de cambio si las cosas se complican.

Pero Aaron no sería la única arma que tendría a la mano el técnico Efraín Juárez, pues a su lado también estaría el delantero José Juan Macías, quien saldría de la inactividad para universe a las filas de los universitarios.