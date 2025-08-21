Si el Atlas puede con el América, podrá con quien sea

Enrique Gómez

Si el Atlas le gana al América, podrá convencerse de que, de la mano de Diego Cocca, puede competirle a quien sea y así reverdecer las ilusiones del bicampeonato obtenido hace tres años; aunque, siendo honestos, el equipo rojinegro está "en reconstrucción" tanto futbolística como mental.

De cara a su segundo partido en esta nueva etapa con el Atlas (luego de empatar en su debut pese a que su equipo estaba ganando por dos goles al 90’+3 ante el peor equipo del torneo), el estratega argentino habló del duelo contra las Águilas y del compromiso que tiene con la institución tapatía.

“Tenemos que ir construyendo. El objetivo del Atlas es sentir que le podemos pelear a cualquiera. Y está claro que, si le puedes pelear al América, le puedes pelear a cualquiera, entonces es una oportunidad y es un desafío muy grande”, dijo el técnico que en el Apertura 2021 terminó con la sequía de 70 años sin títulos del club rojinegro y que seis meses después llevó la historia a nuevos límites con el bicampeonato.

¡Es una máquina! Allan Saint-Maximin impresiona a todos en el América El francés parece más que listo para debutar ante Atlas, el equipo más frágil del torneo

Por ese éxito relativamente reciente, el Atlas debe tener mayores aspiraciones en la actualidad y para eso trabaja Diego Cocca, quien espera que la ‘realidad’ de pelear por no estar en los últimos lugares de la tabla sea casa del pasado y solamente un desliz del presente.

“Hay un cambio de realidad. Saber que el Atlas salió bicampeón hace poco tiempo da jerarquía. Ahora se trata de buscar más eso que lo que buscábamos nosotros (en la primera etapa) que era no pagar la multa. Ahora exige este club estar mucho más arriba de lo que estamos”, dijo Diego Martín.

“Tenemos que darle más a este club. Estamos en deuda, tenemos que estar mejor; demostrar que tenemos un equipo más competitivo, que se siente más orgullosa de la gente. Con nuestras herramientas, con nuestro presupuesto, hace pocos años se demostró que podíamos pelear”, sentenció.

Es cierto que el Atlas nunca tuvo un plantel ostentoso, ni siquiera en sus campeonatos, pero el actual es uno de los tres menos valiosos de la Liga MX, según Transfermartkt, mientras que América es el único equipo de CONCACAF que supera los 100 millones de euros.