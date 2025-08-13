"Amo a México y estoy feliz de regresar", Diego Cocca, sin rencores con el Tri

Enrique Gómez

Un día de agosto de 2020, Diego Cocca debutó como técnico del Atlas en un partido ante Querétaro y ahora, está listo para iniciar su segunda etapa al frente de los Rojinegros el domingo 17 de agosto contra ese mismo club. El argentino no quiere perder el tiempo y se pondrá a trabajar de inmediato.

En su llegada a Guadalajara, el entrenador que cambió la historia de equipo tapatío con el bicampeonato entre 2021 y 2022, solo tuvo palabras de amor para México y para la institución y aunque sabe que el equipo está en momento de mucha incertidumbre, espera activarlo lo más pronto posible.

“Feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas, nunca. Me llamaron, estaba tranquilo en mi casa y tratamos de hacerlo lo mejor y más rápido posible para venir”, comentó el estratega de 53 años, quien ha tenido unos años intensos después de su salida del equipo tapatío en 2022, pues dirigió un breve momento a Tigres, a la Selección Mexicana e incluso unas semanas al Real Valladolid.

🦊 "Feliz de regresar a mi club, no le puedo decir que no al @AtlasFC... Soy consciente de la situación futbolística, vengo a ayudar a tratar de poner al Atlas donde todos queremos dejarlo" Diego Cocca nuevo D.T. de los académicos. pic.twitter.com/08R5tgabgE — quiero tv (@quierotv_gdl) August 14, 2025

“Yo amo a México. Volver al futbol mexicano es algo muy grato, pero volver al Atlas, el club de mis amores, mucho más”, afirmó el exentrenador de Santos Laguna y Tijuana en el aeropuerto.

Respecto al actual Atlas (cinco derrotas consecutivas y cuatro puntos en el Apertura 2025) que dejó Gonzalo Pineda, el entrenador informó que dirigirá su primer entrenamiento en la tarde y trabajará a marchas forzadas para cambiarle la cara al equipo y tener un buen debut ante ‘Gallos’ Blancos.

“Soy consciente de la situación futbolística que están pasando y vengo a ayudar, a tratar de poner al Atlas donde queremos todos, que sea un equipo competitivo que sepa ganar. Venimos con la responsabilidad de no perder el tiempo, de entrenar esta misma tarde y pensar en el partido del domingo”, aclaró Cocca, quien, al igual que hace cinco años, debutará contra Querétaro.