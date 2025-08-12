Es oficial: Diego Cocca, de ídolo a nuevo técnico del Atlas

Enrique Gómez

Aceptó bajar del pedestal de leyenda para dirigir al Atlas… o a lo que queda de él.

Diego Cocca es el nuevo director técnico de los Rojinegros. El argentino fue anunciado oficialmente con el equipo en el que militó como jugador hace 25 años y al cual hizo bicampeón en el Apertura 2021 y el Clausura 2022, en lo que sigue siendo la historia más increíble en la era contemporánea de la Liga MX.

El entrenador de 53 años decidió arriesgar su imagen de ídolo en la institución para ayudar al equipo e intentar sacar adelante a una de las tres peores plantillas del Apertura 2025 de acuerdo con Transfermarkt. Eso requiere mucha valentía, porque el estado del equipo (y del club en general que ha sido puesto a la venta públicamente) parece estar en llamas y el técnico podría salir ‘quemado’.

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️🖤 pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

Por la rapidez con la que se hizo el anuncio, parecería que Diego estaba apalabrado desde antes de que el club despidiera a Gonzalo Pineda, quien llegó para el Clausura 2025 y que se marchó luego de cinco derrotas consecutivas; tres en la Leagues Cup y dos en la Liga MX, la última por 3-0 ante Pachuca.

A través de un video con todo y una canción de Coldplay, donde Cocca cuenta cómo se vivió el campeonato del Apertura 2021 que acabó con una sequía de 70 años para el Atlas, el club anunció la vuelta de un “querido amigo”, quien regresa luego de tres años y que se hará cargo del equipo para la Jornada 5 ante Querétaro.

Diego Martín tendrá un tremendo reto por delante, pero ninguno más grande que el que afrontó en su primera etapa como entrenador, cuando cambió la historia del Atlas.