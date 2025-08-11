Gonzalo Pineda explicó las razones sobre su salida de Atlas

Redacción FOX Deportes

Aunque en sus primeros partidos al frente del Atlas las cosas no iban mal, poco a poco el paso del equipo Rojinegro se fue deteriorando, hasta hacer la situación insostenible. Por tal motivo y de común acuerdo, Gonzalo Pineda decidió dejar el timón del conjunto tapatío.

Fue el propio 'Gonzo' Pineda quien dio a conocer las razones por las que decidió dimitir: "El motivo principal por el cual el que me hago a un lado es porque soy honrado, agradecerle a Grupo Orlegi que me trataron muy bien. Han confiado en mí y con todo el apoyo para darme herramientas para hacer mi mejor trabajo. Decidí limpiarles el camino y rescatar el torneo".

Pineda aceptó que mucho tuvo que ver la derrota ante Pachuca y todo lo que sucedió alrededor de ese fallido encuentro para tomar la decisión de dar un paso de costado, además de mencionar que espera que Atlas retome el camino.

"El entorno sería rescatar la pasión y fidelidad de los Rojinegros, me dieron el beneficio de la duda por mi pasado como jugador. Esta última semana hubo una molestia clara. Y con el aprecio que tengo, pongo la renuncia y ojalá vengan los resultados que merecen".