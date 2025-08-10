Era cuestión de tiempo: Gonzalo Pineda renunció al Atlas

Hiram Marín

Después del 3-0 sufrido ante Pachuca la situación se volvió insostenible y este domingo, Atlas informó que le aceptó la renuncia a Gonzalo Pineda, quien deja de ser su director técnico.

Con Atlas, Pineda dirigió 20 partidos oficiales entre Liga MX y Leagues Cup, con un saldo negativo de 5 victorias, 7 empates y 8 derrotas, lo cual para nada está cerca de las expectativas del club rojinegro.

En la Liga MX, los 'Zorros' cuentan con un solo triunfo en 7 encuentros, además de que el desempeño dentro del terreno de juego no ha sido el idóneo y ya ni siquiera han podido defender su condición como locales.

En las próximas horas Atlas informará quién será su nuevo director técnico, pues no se ha determinado aún si habrá un director técnico interino o si el sucesor de Gonzalo Pineda llegará de inmediato.