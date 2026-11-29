Enrique Gómez

Las Chivas fueron el equipo que más puntos hizo en el año, pero la Liguilla no se trata de sumar sino de eliminar al rival y en ese sentido, el Pachuca lleva la ventaja luego de la gran remontada que concretó en el partido de ida por los cuartos de final.

El equipo hidalguense clasificó como el equipo en mejor momento y tras su triunfo en el primer partido de la serie, llegó a cinco victorias consecutivas y de pronto, invocó la ‘maldición del superlíder’, la cual parecía erradicada a estas alturas de la historia en el futbol mexicano.

Así llegan ambos equipos para el duelo de vuelta en el Estadio AKRON: