Sergio Bueno regresa a la Liga MX

Tuvieron que pasar 9 años para que Sergio Bueno regresara a dirigir en la Liga MX.

El técnico fue nombrado técnico del Mazatlán, cuadro que se encuentra en el último lugar de la tabla general del Clausura 2026, tras haber perdido sus tres compromisos hasta el momento.

Bueno no había dirigido en la máxima categoría desde 2017, cuando estuvo al frente de los extintos Jaguares de Chiapas.

Posteriormente, estuvo a cargo de Atlante y Colima, ambos cuadros de la Liga de Expansión.

Su experiencia en Primera División incluye haber estado en el banquillo de Santos, Atlas, Morelia, León, Veracruz, Necaxa, Puebla, San Luis, Querétaro y Cruz Azul.