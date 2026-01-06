Y a todo esto, ¿cuántos partidos jugó Eugenio Pizzuto con Tigres?

Enrique Gómez

Después de solo dos partidos de Liga MX jugados, Eugenio Pizzuto tenía que salir de Tigres cuanto antes.

El futbolista de 23 años aceptó la ‘degradación’ y buscará retomar su carrera en el Atlante, equipo de la Liga de Expansión, pero que a partir de la próxima temporada ocupará el lugar de Mazatlán en Primera División.

Tigres hizo oficial la salida al canterano del Pachuca, exjugador del Lille de Francia y del Braga de Portugal (en sus divisiones inferiores) y quien llegó al conjunto ‘felino’ para el Apertura 2023.

Sí, desde mediados de 2023 hasta finales de 2025, el jugador que deslumbrara en el Mundial sub-17 del 2019 solo jugó cuatro partidos con el primer equipo de Tigres, aunque únicamente dos de la Liga MX.

De hecho, su último partido con el equipo universitario fue el 4 de agosto de 2023 en la Leagues Cup. Desde entonces, el jugador contó muy pocos partidos en la banca, pues en realidad, casi nunca fue convocado. En el Apertura 2025, fue tomado en cuenta 11 veces para acompañar al primer equipo.

Es decir, Pizzuto ya se había tardado en buscar un nuevo reto para su carrera, así fuera en la ‘segunda división’, pues durante su ‘larga’ estancia con Tigres solo fue contemplado para jugar con la sub-23.

El mediocampista fue traspasado en calidad de préstamo a los 'Potros', por lo que su carta seguirá perteneciendo al equipo de Nuevo León, subcampeón de la Liga MX y uno de los planteles más completos del torneo.

En su torneo previo a su regreso a la Primera División, Atlante incorporó a siete refuerzos, entre los que destacan la ‘joya’ Pizzuto e Illian Hernández, exjugador del América y del Pachuca.