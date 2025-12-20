Se acabó la era de Javier Aquino con los Tigres

Héctor Cantú

Con el subcampeonato en el torneo Apertura 2025, ha terminado, también, una historia de muchos años entre Javier Aguino y los Tigres.

A una semana de que el cuadro felino cayera en la final ante Toluca, el jugador mexicano ha revelado que no firmó la renovación de su contrato y lo hizo entre lágrimas al considerar que la directiva del club no fue frontal con él.

De acuerdo a lo dicho por Aquino, la oferta de renovación que le ofrecieron no correspondía con lo que un equipo como Tigres debía ofrecerle a un futbolista con tantos años en la institución.

“Estoy bastante triste, ha sido un día muy duro. No tanto por irme del club, sino por las formas. Fui siempre un jugador que lo dio todo por el club y las formas ahora no correspondieron. No fue lo económico, yo merecía algo mucho más en lo deportivo. Me ofrecieron una reducción salarial que a ningún futbolista que jugó 50 partidos e ofrecerían, no es normal”, aseguró en un video subido a sus redes sociales.

Con esta decisión, Aquino pone final a una década como felino, equipo con el que consiguió cinco títulos de Liga.

Con 35 años, ahora Javier Aguino buscará alguna otra posibilidad en el futbol mexicano o fuera del país en lo que será una nueva aventura en su carrera profesional.