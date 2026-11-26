Enrique Gómez

Ser multicampeón está de moda en el futbol mexicano y Cruz Azul espera ser el nuevo fashionista.

Eso sí, para seguir adelante con el objetivo primero deberá eliminar a León, uno de los equipos más constantes de la Liga MX y de los pocos que estuvieron casi todo el torneo en el top-8.

Las cosas han cambiado mucho en la Liga MX, por ejemplo, ya no existe la maldición del superlíder y ganar títulos consecutivos ya no es una misión imposible; de hecho, en lo que va de esta década ya lo consiguieron tres equipos incluyendo al Atlas, que llevaba 70 años sin volver a ser campeón.

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Entonces, ¿qué impide que Cruz Azul sea el sexto bicampeón en la historia de la Liga MX cuando tiene una de las mejores más amplias y valiosas del futbol mexicano y una grandeza hegemónica?

Bicampeones antes del 2011 (primeros 15 años en torneos cortos):

· Pumas → Clausura y Apertura 2004

Bicampeones después del 2011 (segundos 15 años con formato semestral):

· León → Apertura 2013 y Clausura 2014

· Atlas → Apertura 2021 y Clausura 2022

· América (tricampeón) → Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024

· Toluca → Clausura y Apertura 2025

Este Apertura 2026 se cumplieron 30 años de torneos cortos y lo cierto es que los primeros 15 y los ‘segundos’ tres lustros han sido muy diferentes. De hecho, las tendencias parecen invertidas y eso le permite soñar a La Máquina con ganar la 11, después de ganar la 10 apenas en mayo.

Hablando de tendencias, el Cruz Azul no perdió un solo partido en la Liguilla pasada y espera mantener su racha en el partido de ida por los cuartos de final contra León, un rival contra el cual solo ha perdido uno de los últimos 13 partidos, acumulando 11 victorias en ese lapso.