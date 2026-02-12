¿Se exagera con Pumas? Quizá, pero no puede fallar ante Puebla

Enrique Gómez

Tanto Puebla como Pumas pasan por situaciones curiosas en este Clausura 2026 y es que mientras que Universidad tiene la presión a tope sobre su entrenador pese a estar invicto en la Liga MX y cerca de los primeros lugares, ‘La Franja’ tiene el peor ataque del torneo, pero una de los mejores defensas.

Parece que no hay términos medios en lo que respecta a ambos clubes, pero lo cierto es que Universidad debe aprovechar la oportunidad de enfrentar a uno de los clubes más modestos del futbol mexicano, pues, si llega a perder, ahora sí se soltarán los reproches más incendiarios sobre Efraín Juárez.

Así llegan ambos equipos para el partido que abre la Jornada 6 de la Liga MX: