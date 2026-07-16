San Luis solo espera que al Cruz Azul le dé campeonitis

Enrique Gómez

Con un plantel casi idéntico con el que se coronó campeón, el Cruz Azul se presenta en el Apertura 2026 para lo que será el primer partido en la defensa de su título.

El duelo es en casa del Atlético de San Luis, que después de una temporada donde fue parte de los últimos cinco lugares, buscará retomar el nivel que llegó a tener hace algunos años. Es un gran reto el que le espera, pues La Máquina no solo es el actual monarca, sino que también fue el equipo que más puntos sumó durante la campaña pasada.

El equipo de casa solo espera que La Máquina tenga un arranque lento, como suele pasarle a los campeones del futbol mexicano.

Así llegan ambos equipos para su partido de presentación en esta nueva Liga MX: