Salomón Rondón, cada vez más cerca del título de goleo en la Liga MX

EFE

Aunque el venezolano Salomón Rondón se fue en blanco en la derrota de su equipo Pachuca (1-2) ante Cruz Azul, dio un paso adelante en busca del título de goleador del Apertura del fútbol mexicano.

Una gran atajada del guardameta de los Azules, Andrés Gudiño y un fuera de lugar por poco margen impidieron que el 'Rey Salomón' anotara su 14to tanto del campeonato, aunque con 13 se mantuvo cinco dianas encima del brasileño Juninho, del Pumas UNAM, su más cercano perseguidor.

El Rey Salomón Rondón anda IMPARABLE. ??



La cuota del goleador Tuzo sigue aumentando y es el #TopLíderDeGoleo. ?



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Con cuatro partidos por celebrar, el caraqueño tiene todo a favor para ser el mejor anotador de la liga, distinción que ya logró en el Clausura 2024.

Al terminar la decimotercera jornada, el campeón Cruz Azul llegó a 23 puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, que ayer venció por 1-0 al Necaxa, y a cuatro del América, confirmado un rato antes como líder, al derrotar por 2-5 al Atlas.