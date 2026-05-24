Rodolfo Rotondi y su redención, en la noche del décimo título celeste

Rodolfo Rotondi escribió la página más importante de su historia con Cruz Azul al convertirse en el héroe de la final del Clausura 2026. El argentino fue el futbolista más determinante de La Máquina en la vuelta ante Pumas, primero al provocar la jugada que terminó en el autogol de Rubén Duarte y después al marcar el tanto del campeonato en tiempo de compensación.

Durante gran parte del encuentro, Rotondi fue una amenaza constante por la banda izquierda. Su movilidad y capacidad para encarar generaron varios de los mejores momentos ofensivos de Cruz Azul, que necesitaba reaccionar tras el gol inicial de Robert Morales para los universitarios. La recompensa llegó cuando una de sus incursiones derivó en el empate celeste.

Cruz Azul levanta la décima y se olvida de las noches del desastre

Cuando la final parecía encaminada a tiempos extra, el argentino volvió a aparecer. Ya en el tiempo agregado, Rotondi encontró espacio dentro del área y firmó el 2-1 que le dio a Cruz Azul su décimo título de Liga MX. El gol desató la euforia de la afición cementera y selló una remontada que quedará entre las más recordadas en la historia reciente del club.

La actuación tuvo además un significado especial para el futbolista. Durante años, Rotondi fue uno de los jugadores que más dividió opiniones entre la afición, señalado en distintos momentos por errores en partidos decisivos. Esta vez ocurrió todo lo contrario: fue el hombre que cambió el rumbo de la final y terminó como el gran símbolo de la conquista celeste, en una auténtica historia de redención deportiva.