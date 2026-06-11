Rodolfo Pizarro relanzará su carrera con el Pachuca

Redacción FOX Deportes

Aunque tal vez nunca juegue un Mundial y su paso por Europa no haya sido como él soñaba, Rodolfo Pizarro ha tenido una buena carrera y a sus 32 años volverá a un equipo protagónico de la Liga MX.

Pachuca anunció el regreso del ‘Joker’ para el Apertura 2026, un fichaje por demás interesante.

Luego de confirmar la llegada de Benjamín Mora al banquillo tras la sorpresiva salida de Esteban Solari, el equipo hidalguense reveló su primera contratación de cara a la próxima temporada. Se trata de uno de sus canteranos más ilustres, campeón en el Clausura 2016, un jugador muy querido en Chivas, exfutbolista del Inter Miami y que hace algunos años cumplió su sueño de jugar en Europa.

El mediocampista tamaulipeco jugó los últimos dos torneos con FC Juárez, pero ¿cómo le fue?

· Disputó 20 partidos en el Apertura 2025, el mejor torneo en la historia del club

· Para el Clausura 2026 vio acción en 16 compromisos, siendo titular en seis de ellos

· Anotó un total de cuatro goles (tres el año pasado) y puso una asistencia por torneo

· Jugó 2,210 minutos en la temporada completa y no vio ninguna tarjeta roja

Un rostro conocido regresa a la Bella Airosa. 👀 https://t.co/17WHIGvd2q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 12, 2026

Juárez fue el quinto equipo en la Liga MX para Pizarro, quien tras dejar al Pachuca en 2017 militó en Chivas y en Monterrey, para después emigrar al Inter Miami en 2020 (antes de Lionel Messi) y volver a Rayados para posteriormente alcanzar su sueño de jugar en Europa, donde vio un total de 22 partidos (725 minutos) con el AEK Atenas en la temporada 2023/24.

Parecía que, tras pasar sin mucho brillo por Mazatlán y Juárez, su carrera estaba estancada, sin embargo, Pizarro tendrá una gran oportunidad de relanzarse con el Pachuca, club que finalizó cuarto el torneo pasado.