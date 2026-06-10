Hay nuevo 'Tuzo Mayor' en Pachuca

Héctor Cantú

Los Tuzos del Pachuca han anunciado la llegada de su nuevo estratega, Benjamín Mora, quien entra en sustitución de Esteban Solari.

La salida intempestiva del estratega argentino obligó al equipo de la Bella Airosa a buscar una nueva cabeza de un proyecto que logre regresar a Pachuca a lo más alto del futbol mexicano.

El elegido ha sido ‘El Malayo’ Benjamín Mora, quien en el futbol mexicano ha dirigido al Atlas y a Gallos Blancos de Querétaro.

Fue a través de un video, en el que Mora ha sido oficializado como el nuevo mandamás del equipo Tuzo.

👔 | El Huracán, a su disposición para hacer historia



¡Bienvenido al Club de Futbol Pachuca, Profesor! 👊🏻 pic.twitter.com/rXb3Uk1z4k — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 11, 2026

La intención de la llegada de Mora es el trabajo con las nuevas generaciones del equipo que intentan abrirse paso en el primer equipo.

Pachuca debutará en la primera jornada del Apertura 2026 el próximo 18 de julio, cuando visite a los Pumas UNAM