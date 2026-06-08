Esteban Solari está oficialmente fuera de Pachuca

Redacción FOX Deportes

Esteban Solari dejó de ser entrenador de los Tuzos de Pachuca tras no llegar a un acuerdo sobre su continuidad en el equipo, al que llevó hasta las semifinales del pasado torneo Clausura. Pachuca se consolidó como equipo top en el Clausura 2026

En un comunicado, la directiva de los Tuzos agradeció a Solari su trabajo durante casi siete meses, que incluyeron la parte final del Apertura y todo el Clausura.

Después de ser eliminados por Juárez FC en la reclasificación del Apertura, los Tuzos mostraron un alza en su rendimiento en el Clausura, al situarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y en cuartos de final eliminando por 3-0 al campeón Toluca.

📋 | Comunicado de Prensa: pic.twitter.com/3BwAMQCfV7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 8, 2026

Pachuca le ganó por 1-0 a los Pumas UNAM el partido de ida de semifinales, pero fue superado por el mismo margen en el duelo de vuelta, lo cual le costó la eliminación porque el empate en la serie favoreció a los universitarios por haber jugado mejor la fase regular del campeonato.

En 23 partidos dirigidos por Solari, Pachuca ganó 13 encuentros, con 4 empates, 6 derrotas con 33 goles a favor y 23 en contra.