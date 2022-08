¿Ricardo Cadena seguirá al frente de Chivas después de siete fechas sin ganar?

Cuando Ricardo Cadena dice que no se va a esconder, lo que quiere decir es que no va a renunciar y que buscará reanimar a Chivas en tiempo récord para afrontar el clásico ante Atlas el fin de semana.

Lejos de aprovechar el duelo ante el equipo que llegaba en penúltimo lugar para ganar su primer partido del torneo, Guadalajara cayó ante Mazatlán, encajó su segunda derrota del Apertura 2022 y llegará al duelo por la Jornada 8 ante Atlas en antepenúltimo o último lugar del certamen.

Aún no se sabe si la directiva tomará la decisión de cortar al entrenador, quien el torneo pasado asumió como interino tras los malos resultados con Marcelo Michel y llegó a hilar una buena racha de victorias consecutivas para meter al ‘Rebaño’ a la reclasificación. Por ahora, el estratega se encuentra junto al plantel ya en Guadalajara y de momento continuará con sus labores al frente del grupo.

“Es complicado para mí porque todo lo que pueda decir hoy puede ser una excusa y no la tengo, la verdad es que no tengo excusas, hemos tenido un mal arranque, un muy mal torneo”, fue lo que dijo el estratega al término del encuentro en Mazatlán, donde el club tapatío cayó 2-1.

“Estoy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo que teníamos en este compromiso, pero acabo de hablar con el grupo, con los muchachos para decirles que no podemos escondernos, esa es la realidad. El problema lo tenemos y no me voy a esconder”, agregó el entrenador, quien deja su continuidad en manos de Ricardo Peláez, directivo que lo avaló como entrenador formal para este Apertura 2022.

Para muchos, despedir a Cadena sería un error, pues lo cierto es que los malos resultados en el equipo ya son una constante, así sucedió con Marcelo Michel Leaño el torneo pasado y justo eso sucede con el actual estratega. Además, las opciones de entrenadores disponibles (‘Tuca’ Ferretti o Antonio Mohamed) son muy caras como para la situación actual del equipo y el ‘proyecto deportivo’.

¿Cómo le hará el entrenador para motivar a sus jugadores? El duelo ante los Rojinegros ya debería encender el espíritu del plantel por sí mismo, pues “el equipo necesita ganar y en el clásico hay que tener esa vergüenza y ese coraje para superar al adversario tapatío”.

Nada le ha salido a Chivas últimamente y si no es último lugar del torneo es porque Atlas le ‘hizo el favor’ de hundir al Querétaro y porque América tiene dos partidos menos al momento.