¿Remontar 3 goles y clasificar a semifinales? Pan comido para Tigres

Enrique Gómez

La hazaña de la remontada sucedió tan pronto que le quitó toda la locura la clasificación de Tigres.

Paliza feroz y contundente golpe de autoridad el que pegó el equipo felino en el partido de vuelta por los cuartos de final, donde Tijuana simplemente no presentó oposición o cuando menos carácter para defender el gran resultado que consiguió en el partido de ida disputado en el Estadio Cliente.

Victoria 5-0 del conjunto de Nuevo León ante ‘Xolos’, suficiente para borrar por completo la sorpresiva derrota que encajó a media semana y clasificar por puro marcador, sin necesidad de apelar a la posición en la tabla.

En 40 minutos, el equipo de Guido Pizarro ya había hecho los deberes y aunque ni siquiera se sintió como milagro por la rapidez y la facilidad con la que lo logró, vaya que el club ‘felino’ se presentará en semifinales con una gran motivación, después de lo que fue esta serie que se forjó con un 5-3.

Así fueron los goles de este monólogo universitario en el ‘Volcán’ de San Nicolás de los Garza:

· 1-0 (15’): Cabezazo de Nicolás Ibañez, que se levantó entre dos defensas

· 2-0 (30’): Penal bien anotado por Juan Brunetta

· 3-0 (39’): Recentro y nuevamente apareció Brunetta con un frentazo

· 4-0 (74’): Tras fallar el penal, Ozziel Herera aprovechó un rebote

· 5-0 (90’+3): Palomita de Juan Pablo Vigón y balón pegado al poste

¡MANITA Y A SEMIFINALES! 🖐🐯 Tigres se desató contra Tijuana para conseguir la remontada y ganar su boleto a la siguiente ronda. Revive aquí todos los goles de los universitarios.



Vive la Liguilla por nuestra pantalla. #FOXLigaMX #TigresTijuana pic.twitter.com/pIM6qbkzaz — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 30, 2025

¿Y Gilberto Mora? Desaparecido al igual que el resto de los jugadores que envió Sebastián Abreu. Parece que toda su combatividad se hizo cenizas en el ‘cráter’ del estadio y si el duelo anterior Tijuana dio su mejor partido, este encuentro pareció una disputa entre equipos de divisiones diferentes.

Para las semifinales, Tigres enfrentará al Monterrey o al Cruz Azul, si es que La Máquina clasifica.

Gran remontada del equipo universitario, a pesar de lo fácil que la hizo ver.