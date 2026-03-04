Rayados estrena técnico con goleada suprema

EFE

El argentino Luca Orellano convirtió este miércoles un par de goles y puso una asistencia para liderar a los Rayados de Monterrey en su goleada por 4-0 al Querétaro en el Clausura del fútbol mexicano.



En la continuación de la novena jornada, Orellano, dos veces, el español Sergio Canales y Jesús Corona anotaron por el Monterrey, en su primer encuentro con el entrenador argentino Nicolás Sánchez, sustituto del español Domenec Torrent, despedido hace unas horas.

El Querétaro se plantó bien a la defensa y aguantó al equipo de casa que en el 40 tomó ventaja cuando Canales le puso un balón a Orellano, letal en el remate de pierna zurda.



Los Gallos buscaron el empate y estuvieron cerca de conseguirlo, pero en el 45 quedaron con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Francisco Venegas.



Monterrey fue superior en la segunda parte y lo confirmó con tres goles; de Canales con un golpe de derecha a pase de Orellano en el 69, de Corona de derecha en un contraataque y de Orellano, con otro golpe de diestra.

Derechazo dentro del área de Jesús “Tecatito” Corona y aumenta la ventaja. 🔥🙌🏼#GolRayado pic.twitter.com/abx8GSGg5R — Rayados (@Rayados) March 5, 2026

Los Rayados subieron al sexto lugar con 13 puntos, nueve menos que el líder Cruz Azul, que el martes se impuso por 1-2 al Santos Laguna.



Jeremy Márquez y el argentino José Paradela anotaron por los celestes y el argentino Ezequiel Ballaude descontó por Santos Laguna, que mejoró su nivel, aunque se confirmó como el peor del torneo.



Cruz Azul le saca una unidad de ventaja al campeón Toluca, ganador por 2-3 de los Pumas UNAM.

Jesús Angulo, Diego Barbosa y el portugués Paulinho dejaron al Toluca como único invicto, en tanto el paraguayo Robert Morales y el colombiano Álvaro Angulo descontaron por el cuadro de casa.

¡Que noche de Luca Orellano! 💥 El doblete de nuestro 11. 👏🏼#GolRayado pic.twitter.com/NW3zmq3vh1 — Rayados (@Rayados) March 5, 2026

La sorpresa de lo que va de la fecha 9 la dio el Puebla este miércoles al vencer por 3-1 al poderoso Tigres UANL.



El uruguayo Emiliano Gómez, el colombiano Édgar Guerra y Carlos Baltazar anotaron por Puebla y Juan Brunetta descontó por los Tigres, con deficiencias en su defensa y un ataque pobre que le costó al equipo bajar al séptimo lugar, El martes, el San Luis goleó por 4-1 al Mazatlán y el Pachuca por 2-1 al Necaxa.



El italiano Joao Pedro anotó dos goles para escaparse como líder de los anotadores con nueve y liderar al San Luis, que completó la goleada con una diana del francés Sebastien Salles-Lamonge y un autogol del argentino Lucas Merolla, en tanto el chileno Josué Valle descontó por los visitantes.



Pachuca subió al cuarto lugar con anotaciones de Alexei Domínguez y del marroquí Oussama Idrissi, en tanto por el Necaxa, descontó Javier Ruiz.



La novena jornada terminará más tarde cuando Atlas reciba al Tijuana y América al Juárez.