Quién diría que el interés de Chivas sacó lo mejor de Henry Martín

Nadie sabe para quién trabaja y parece que Chivas fue el equipo que encendió la mecha para que la ‘Bomba’ explotara en América y al fin se convirtiera en una estrella dentro del equipo azulcrema.

Aunque en su momento el entonces director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, dijo que el interés del ‘Rebaño’ por Henry Martín “no llegó tan lejos”, en esta semana previa al Clásico Nacional admitió que en 2022 el equipo rojiblanco se quedó a ‘unos cuantos dólares’ de arrebatar al jugador yucateco, pues ya tenía permiso del presidente Santiago Baños de negociar por él.

El ahora comentarista reveló que el Guadalajara se quedó a 300 mil dólares de concretar el traspaso de Henry, quien hasta antes de ese Apertura 2022 de ensueño pasaba por una seria crisis de goles y no veía muchos minutos en el equipo, por lo que el club capitalino estaba dispuesto a abrirle las puertas.

“Fue la mejor decisión no haber huido a lo que vivía en América, pese a tener en contra a la afición, actuaciones en cancha, abucheos, cómo me sentía dentro y fuera de la cancha”, comentó el delantero de 30 años en el día de medios, donde también aclaró que él no buscó su traspaso al Guadalajara.

“Yo no pedí nada. Ellos me contactaron, me ofrecieron y yo escuché. Platiqué con directiva y no se dieron las cosas”, agregó el delantero, quien después de ese traspaso caído ha vivido su mejor temporada con el equipo azulcrema: 13 goles en todo el torneo pasado y 10 en lo que va del actual.

Martín es el líder de goleo del Clausura 2023, está convertido en el mejor delantero de la Liga MX y vive el mejor momento de su carrera ¿Hubiera pasado lo mismo si vistiera la camiseta del Guadalajara? Chivas mejor no quiere pensar en eso para no arrepentirse de esos 300 mil dólares que quiso ahorrarse.