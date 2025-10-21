¿Qué necesitan América y Cruz Azul para ser líderes de la Liga MX?

Enrique Gómez

Claro que el Cruz Azul puede ser el nuevo líder del Apertura 2025 esta semana; vaya hasta el América podría recuperar la cima a pesar de su derrota en el clásico joven; el secreto está en la jornada doble.

La Liga MX vivirá la fecha número 14 del certamen a media semana y la 15, de viernes a domingo, por lo que, aunque Toluca tiene tres puntos más que La Máquina y cuatro por encima de las Águilas, si no mantiene el paso en los dos encuentros de esta semana, podría perder la cima pese a parecer ser (y por mucho) el mejor equipo del momento en el futbol mexicano, en cuanto a puntos, goles y hasta títulos conseguidos en el año.

Pero ¿pueden Cruz Azul y América ser líderes en esta Jornada 15?

Bueno, las Águilas definitivamente no, puesto que tienen cuatro unidades menos que el líder Toluca (31 unidades) y una victoria solo concede tres. En tanto, el equipo ‘celeste’ tampoco podría reclamar la cima, ni siquiera esta noche a pesar de que juega un día antes que el equipo ‘cementero’, pues, aunque solo tres puntos separan al primer y al segundo puesto, la diferencia de goles del Toluca es inimaginable (+23).

Más sabe el Diablo... ¡Por bueno para el futbol! 👹🔥



Bienvenido a la Fiesta Grande, @TolucaFC. 😈📊



Con su triunfo ante Gallos, los Escarlatas aseguraron matemáticamente su presencia en la Fase Final del #AP25.#LaLigaDeLaAfición✨ pic.twitter.com/cdzWR5IVms — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2025

Para ponernos en perspectiva, Cruz Azul tendría que ganarle por 16 goles al Necaxa para rebasar al líder de la tabla. Pero como se juegan dos partidos en esta semana, un triunfo aquí podría abrirle la oportunidad al equipo ‘cementero’ a futuro, siempre y cuando Toluca no derrote a Tijuana, pues ya tendría posibilidades reales (y no solo aritméticas) de arrebatarle el primer lugar para la fecha número 15.

También América podría ser el líder el fin de semana, pero para eso tendría que vencer a Necaxa y a Mazatlán en partidos consecutivos (algo que no parece un gran reto) y esperar que Toluca no sume más de un punto en sus próximos dos encuentros y que el equipo ‘celeste’ no se anote más de tres.

Cuando termine esta semana, solo faltarán dos fechas para que concluya la fase regular del torneo y aunque Cruz Azul y América aún le apuntan al liderato, lo cierto es que nadie la merece más que su actual ocupante.