¿Qué está en juego para los 4 grandes de la Liga MX?

Héctor Cantú

El final del torneo Clausura 2025 comienza a verse en el horizonte, un escenario que se acortará con los juegos que se disputarán a media semana correspondientes a la fecha 14.

Los llamados 4 grandes tendrán partidos clave que podrían encaminarlos de cara a la ronda de eliminación o bien alejarlos, incluso, de la zona de Play In.

América sueña con el liderato

Las Águilas de André Jardine sufrieron un duro descalabro ante Cruz Azul el fin de semana pasado, sin embargo, la posibilidad de terminar como líderes de la competencia no es nada descabellada. América abrirá las acciones de la jornada 14 cuando reciba al Puebla, un equipo que pelea por no ser el último lugar de la clasificación general.

En caso de obtener una victoria, las Águilas recuperarían terreno y escalarían a la segunda posición, dejando la distancia con Toluca a un solo punto. El deseo de quedar entre los primeros cuatro lugares se mantiene más que vivo para el equipo emplumado.

Cruz Azul, un auténtico dolor de muelas

A pesar de los tumbos que por momentos ha dado La Máquina Celeste de la Cruz Azul, los resultados le han colocado en la segunda posición de la clasificación y también presionan para quedarse con la posición de honor.

El equipo de Nicolás Larcamón solo ha perdido un partido y ahora tendrá que medir fuerzas ante un Necaxa que no es ni la sombra del equipo que animó el torneo pasado.

Los tres puntos que parecen estar en la bolsa de Cruz Azul podrían dejarlo como líder de media semana siempre y cuando Toluca pierda su respectivo partido.

Chivas, el despertar del gigante

El Rebaño Sagrado está imparable luego de sumar cuatro victorias consecutivas. Esta seguidilla le deja dentro de la ronda de Play In, pero este escenario no es suficiente para Gabriel Milito que parece haber dado con la tecla correcta.

Las Chivas visitarán a un Querétaro que parecería no oponer mucha resistencia con la plantilla actual. Los tres puntos parecen asequibles para el equipo tapatío que podría escalar hasta la sexta posición de la tabla general. Lo más importante, para estas Chivas es reafirmar que el buen paso no es un espejismo; es toda una realidad.

Pumas, el maltratado

El cuadro universitario sorprendió al rescatar un punto de la Sultana del Norte. Sin embargo, su desempeño en el torneo le deja como el equipo con peor rendimiento de los llamados 4 grandes de la Liga MX.

Pumas no ha ganado en sus últimos cinco partidos y necesita comenzar a sumar de a tres para no perder ese último boleto al Play In que hoy está en sus manos.

Los felinos recibirán a Atlético San Luis en el universitario, un escenario que motiva a salir por la victoria, resultado que no los sacaría de la décima posición, pero sí lo distanciaría del Atlético de San Luis que le pisa fuertemente los talones.