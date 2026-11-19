Enrique Gómez

Con tres plazas vacantes hacia la Liguilla, siete aspirantes y ninguna posición asegurada en este Apertura 2026, los posibles cruces de cuartos de final son casi infinitos.

Pero de entre todos los universos, ¿cómo sería una Liguilla ideal en este Apertura 2026?

Analizando todas las combinaciones posibles, los equipos ya clasificados y los que buscan su pase en la última jornada de la fase regular, existe un bracket que promete ser espectacular, mismo que incluye la reedición de tres finales (sí, alguna vez Toluca y Santos jugaron una final) y el clásico más antiguo del futbol mexicano para iniciar con la ronda de eliminación directa.

Pero, ¿qué debe suceder en la Jornada 17 para que ocurra la Liguilla ideal?

1. Cruz Azul vs 8. Pumas → revancha de la última final

· La Máquina tendría que ganarle a Chivas y amarrar el liderato

· Pumas, que se le den tres combinaciones para llegar al octavo lugar

2. América vs 7. Monterrey → revancha de la final del AP2024

· Las Águilas deben ganar o empatar y que el Guadalajara pierda

· Con un empate y derrotas de León y Pachuca, Rayados será 7mo

3. Toluca vs 6. Santos → Duelo entre potencias en torneos cortos

· Si los ‘Diablos’ ganan y Chivas pierde, subirán al pódium

· Con una victoria, los ‘Guerreros’ aseguran quedar entre los 6 primeros

4. Chivas vs 5. Atlas → clásico tapatío para abrir los cuartos de final

· Si pierde el Guadalajara, del 4to lugar de la tabla no pasa

· Con un resultado mejor que Santos, los ‘Zorros’ aseguran el 5to lugar

Lo mejor es que no suena descabellado que Cruz Azul logre su sexta victoria consecutiva, que América le gane a lo que queda de Tigres, que Toluca se encarrile y elimine al Pachuca, que Santos continúe con su gran momento, que Atlas venza al último lugar de la tabla y que con todo esto, a Pumas le alcance con una victoria (y una derrota de Tijuana) para colarse al octavo lugar.

O sea, una Liguilla ideal no solamente es posible, sino que no luce tan improbable.