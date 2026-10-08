Pumas, un equipo dominado por Cruz Azul en los últimos años

Héctor Cantú

Pumas tendrá una nueva oportunidad de cobrar revancha ante Cruz Azul, equipo que le arrebató el título del Clausura 2026 y que se ha convertido en uno de sus rivales más complicados en los últimos años.

Ambos conjuntos se enfrentarán en Ciudad Universitaria en el partido que cerrará la Jornada 11 del Apertura 2026, en una reedición de la final que conquistó la ‘Máquina’, dirigida por Joel Huiqui.

Los universitarios, ahora bajo el mando de Esteban Solari, intentarán regresar a la senda del triunfo y poner fin a su mala racha frente a los cementeros.

En los últimos 10 enfrentamientos, Pumas solo consiguió una victoria, en el Apertura 2025, cuando se impuso por 3-2.

El dominio de Cruz Azul es todavía más evidente al considerar que la última vez que los universitarios consiguieron dos triunfos consecutivos sobre los cementeros fue en la temporada 1995/96.

Por otra parte, la mejor racha de Pumas ante la ‘Máquina’ en los últimos años se registró en 2002, cuando hilvanó seis partidos sin derrota, con un saldo de dos victorias y cuatro empates.

El conjunto universitario volverá a recibir a Cruz Azul en Ciudad Universitaria, escenario donde sufrió su última derrota ante los cementeros en el partido decisivo de la final del Clausura 2026.