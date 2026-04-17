Pumas se impuso en San Luis y ya es segundo general

Hiram Marín

Pumas confirmaron su gran cierre de torneo con una victoria sólida 2-0 en el Alfonso Lastras, donde impusieron condiciones desde el arranque. El equipo del Pedregal llegó enrachado y lo demostró con personalidad, controlando el ritmo del partido y adueñándose de la posesión.

El dominio auriazul se tradujo en el marcador con un primer golpe antes del descanso, cuando Juninho apareció desde los once pasos al 41’ para abrir el encuentro.

La insistencia tuvo recompensa tras varias aproximaciones claras y el brasileño no falló desde el manchón penal. San Luis intentó reaccionar, pero careció de profundidad ante una zaga bien plantada que sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos.

Ya en la segunda mitad, Pumas terminó de sentenciar el compromiso con una jugada de alta manufactura que derivó en el 2-0 de Jordan Carrillo al 86’, un auténtico golazo.

El mexicano tomó el balón en los linderos del área y colocó su disparo al ángulo con una definición de enorme calidad. Fue la síntesis de un equipo que no solo gana, sino que convence en el cierre del campeonato.

Con este resultado, Pumas alcanza los 30 puntos y se mete de lleno en la parte alta de la tabla, incluso peleando posiciones de privilegio rumbo a la liguilla. .

Del otro lado, Atlético de San Luis se queda con 15 unidades y ve comprometido su panorama en la lucha por clasificar, con un margen de error cada vez más reducido. El contraste es claro: unos llegan en ascenso pleno, otros dependen de un cierre casi perfecto.