¿Pumas quedará eliminado si pierde contra Puebla? En práctica, sí

Enrique Gómez

Si llega a perder una vez más, Pumas podría quedar virtualmente eliminado esta semana.

De hecho, el que pierda en el duelo entre Puebla y Universidad de esta noche, válido por la Jornada 15 del Apertura 2026, podrá irse despidiendo del torneo. Incluso, si hay empate, es muy probable que ‘La Franja’ quede sin posibilidades de cara a las últimas dos fechas del torneo.

La clave está, obviamente, en los 17 puntos que tiene Pumas y en el partido pendiente que tienen Querétaro y Monterrey, los equipos que sostienen la vara de clasificación con 20 unidades.

Y es que, aunque aparentemente el equipo de Esteban Solari está a solo tres puntos del octavo lugar (Monterrey) y del noveno (Querétaro), en realidad está, por lo menos, cuatro por debajo, pues es inevitable que alguno sume cuando disputen su partido reprogramado. Eso quiere decir que la línea de clasificación es más elevada de lo que indica la tabla en este momento.

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Entonces, si Pumas pierde esta noche y resulta que Monterrey le gana a Tijuana el sábado, se pondrá a seis puntos del actual octavo lugar, con solo dos partidos por jugarse.

Si además llega a ganar Querétaro (contra el último lugar Juárez), la única esperanza de que el equipo universitario llegue con vida a la última fecha residirá en que León no gane y que Toluca no sume, pues si eso llega a pasar, todos los equipos dentro de los ocho primeros se harán inalcanzables para el club universitario, el cual ha pasado casi todo el torneo bajo de media tabla.

En cambio, si vence a un Puebla que ha recibido ocho goles en sus últimos dos partidos, volverá a la pelea, pues el torneo esta extremadamente cerrado casi en todas las zonas.

Es más, si Pumas llega a fallar contra el equipo de Gerardo Espinoza habrá confirmado que no merece avanzar a la Liguilla por el título, por más que las matemáticas le concedan una semana más de vida.