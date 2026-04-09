Pumas, orgullosos de sí mismos y de lo hecho ante los otros 'grandes'

Enrique Gómez

A pesar de haber empatado un partido que se tenía ganado contra el líder Chivas por un “no era penal”, en Pumas están conformes con lo hecho en este Clausura 2026, pues más allá de los 24 puntos que tienen al club entre los cinco primeros lugares, el equipo ha jugado a la altura de los grandes rivales.

En partidos consecutivos, Universidad enfrentó a los otros tres ‘grandes’ de la Liga MX:

· Empate 2-2 con Cruz Azul

· Victoria 1-0 ante América

· Empate 2-2 frente a Chivas

El duelo ante La Máquina supo casi a triunfo, pues emparejaron un 2-0 en contra y con un jugador menos, mientras que ante el Guadalajara se les escapó una ventaja de dos anotaciones con un penal en extremo polémico cambiado por gol de último minuto por Armando González.

“Para mí no fue penal”, dijo el brasileño Nathan Silva en conferencia de prensa, pero también destacó el nivel que ha mostrado el equipo durante el torneo y en especial, en estas semanas.

“Jugamos partidos difíciles contra rivales directos que están peleando por Liguilla. Fueron partidos que para nosotros como grupo sacamos bien e hicimos nuestro trabajo. El grupo sabe lo que quiere en el torneo”, aseguró el defensa de 28 años, quien se siente orgulloso de ser parte del equipo que recuperó la mística de esta histórica institución, es decir, la garra, la entrega y la competitividad en la Liga MX.

En la Jornada 14 del Clausura 2026, Pumas tendrá un rival bastante menos exigente en el papel, el penúltimo lugar del torneo, Mazatlán, oponente contra el que Universidad jamás ha perdido.